Wilders nam wraak voor mislukken asielnoodwet door NSC'er Idsinga weg te pesten

De oppositie in de Tweede Kamer eiste openheid van zaken rond de zakelijke belangen van Folkert Idsinga, de inmiddels opgestapte NSC-staatssecretaris (Fiscaliteit en Belastingdienst). Maar het was uiteindelijk coalitiegenoot Geert Wilders van eenmanspartij PVV die het vertrek van de NSC'er inleidde. Met een treiterende tweet zette hij de verhoudingen tussen de twee partijen verder op scherp. NSC'ers beklagen zich over de houding van Wilders die verder elk contact met de partij mijdt, zo meldt het AD . Het zagen aan de stoelpoten van Idsinga zou een wraakactie zijn voor het torpederen van Wilders' paradepaardje, de asielnoodwet.

‘Lijkt me geen goed bestuur en niet dragend gemotiveerd, dus maar beter openbaar maken die miljoenenbelangen’, schreef Wilders op X over de zakelijke belangen van Idsinga die de NSC'er niet wilde toelichten. Direct daarna liet Idsinga zijn partijgenoten weten de handdoek in de ring te gooien. Volgens het AD probeerden alle NSC'ers, inclusief de ziek thuiszittende Pieter Omtzigt, hem op andere gedachten te brengen maar dat mocht niet baten. Idsinga wilde alleen aanblijven als Wilders excuses zou aanbieden, maar dat was uitgesloten. Waarnemend fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven probeerde contact te krijgen met Wilders, maar die gaf niet thuis. Het AD schrijft: "De verhouding tussen NSC en PVV is slecht. Of beter: ,,Er is géén verhouding. Contact met Wilders krijgt niemand. Hij tweet alleen’’, zegt een NSC’er die anoniem wil blijven."