Goed bestuur volgens NSC: leden mogen niet meebeslissen op partijcongres

“Ik vind het van belang dat partijen hier ook intern democratisch zijn”, zei Pieter Omtzigt eerder dit jaar bij het debat over de regeringsverklaring. Het was een opmerking aan het adres van Geert Wilders, het enige lid van de PVV, die direct agressief reageerde: “Waar bemoei je je mee?”

NSC heeft wel leden, maar bij het partijcongres van zaterdag hebben die maar weinig in de melk te brokkelen, meldt het AD. Zo weigert de partij een motie in stemming te brengen over de vraag of NSC wel in de coalitie moet blijven zitten.