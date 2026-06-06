Omroep ON!waardig: Verkoop jullie fascisme lekker zelf, boreale beunhazen! Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 398 keer bekeken • Bewaren

Lieftallige Antifa-terroristen in spe — als de VVD en haar boreale bijrijders hun zin krijgen,

Wat vinden jullie er nou eigenlijk van om belastinggeld af te dragen, zodat de NPO daar vervolgens met een ernstig gezicht fascisme kan normaliseren? Gewoon middagtelevisie waarbij Hans Janmaat zijn vingers uit de rechtspopulistische endeldarm zou trekken en tevreden zou aflikken. Dit is geen poging om jullie te laten lachen als een boer met (Jonathan) Krispijn. Laten we – achter onze zorgvuldige façade van ironie – eens bloedserieus zijn. Want geintjes met seintjes horen er natuurlijk ook bij.

We moeten het even hebben over Ongehoord Nieuws. Niet alleen omdat dit door belastingcenten gevoede platform functioneert als de sugar daddy van Raisa Blommestijn, maar vooral omdat elke zogenaamde intellectuele hersenscheet die rechtstreeks uit de onderbuik opborrelt, eindigt in bruine drab die langs de studiowanden naar beneden sijpelt.

Dat zagen we afgelopen donderdag ook weer, toen Ongehoord Nieuws zich boog over de komst van Kanye West. Lydia Daniël — terrorTERF en wannabe Candace Owens uit de Lage Landen — zat daar doodleuk Kanye te verdedigen. Want ja, suikerdropjes, ‘misschien’ verwerkt hij wel een Hitler-speech in zijn nummer, maar volgens Lydia moesten we vooral horen dat Hitler daarin iets zei over wederzijdse solidariteit…

Ja, je moet wel kijken hoe Kanye het bedoelt, natuurlijk. Dan verdient Kanye — die swastika-shirts als merch verkoopt — blijkbaar ook nog een warme knuffel van de publieke omroep. Straks is Kanye nog een slachtoffer van de cancelcultuur.

Kunst moet natuurlijk schuren, maar het schuurapparaat mag blijkbaar nooit op de macht gericht staan. Kanye’s wieg stond geopolitiek gunstig en zijn Grammy-glans werkt blijkbaar als Glorix voor neonazistische marketing, dus dan mag het. Stel je toch eens voor dat een imam uit Iran een nummer had uitgebracht waarin hij “N-woord, 1488” door de microfoon had gespuugd, met op de achtergrond een oude toespraak van een fascistische massamoordenaar.

Dan zaten dezelfde strijders van het vrije woord — met klamme oksels en zweet op hun voorhoofd — te fluisteren over nationale veiligheid en terrorismebestrijding. Maar Kanye? Ach, dat is kunst. De boreale beunhazenbunker wil nu eenmaal geen half werk. Forum voor Democratie zou nu nog eerder een klacht indienen, omdat Kanye het N-woord niet met een harde R uitspreekt.

Nu komt het popcorngedeelte, moppies: zelfs Hilversum begint de stress te voelen. Alle ledenomroepen – minus de neutrale taakomroepen NOS en NTR – hebben volgens het AD gezamenlijk aan de bel getrokken. Ook daar is de rek eruit. Dit “andere geluid” van Ongehoord Nederland is inmiddels zo vaak door de onderbuik gehaald dat de parketvloer van het publieke bestel begint op te bollen van de bruine drek.

Dus – schatten van jullie lieve mama’s – wie van jullie kan minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nog veel harder wakker schudden? Eigenlijk is het een grof schandaal dat de burger verplicht wordt mee te betalen aan deze haat. Dat ik Raisa Blommestijn geen sugar daddy op kosten van de staat gun, is geen censuur. Jullie lievelingstante schrijft deze columns uit liefde, helemaal gratis.

Toch wel ironisch hoe juist kapitalisten dan weer hun handje ophouden bij de staat en censuur schreeuwen als jij hen geen belastingcenten gunt. Als je zo graag de onafhankelijke verzetsomroep wilt uithangen, betaal dan ook je eigen ringlamp. Dit is een beetje zoals Wierd Duk, die doet alsof hij geen onderdeel van de mainstreammedia is. Wie fascisme voert, hoeft geen zakgeld van de democratie.

Betaal je eigen microfoon. Huur je eigen boreale kelderbox met muffe vloerbedekking en noem het desnoods onafhankelijk media-imperium — ook al kan YouTube jou nog veel harder cancelen dan de overheid, mochten ze dat willen. Jullie geloven toch zelf in die vrije markt? Als een merk niet bevalt, stoot je het af. Vrije markt, schatjes: verkoop je fascisme lekker zelf — niet met mijn belastingbonnetje.