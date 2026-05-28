Kanye als koopje: lachen als een boer met Krispijn

Lieve kortingsjagers van de apocalyps, jullie moeten even heel snel hier komen. Tante wil met jullie praten. Ik ben niet boos, maar wel een beetje teleurgesteld in jullie. Wie heeft er “Kanye West, maar dan betaalbaar” ingetikt op TikTok Shop en vervolgens Jonathan Krispijn op de deurmat gekregen?

Ik snap het hoor: we zijn Nederlanders. We bestellen nu zelfs onze fascistische randverschijnselen met flinke korting. Maar kom op. Kanye mag niet naar Nederland komen, dus dan maar Jonathan Krispijn? Hetzelfde soort holocaustontkennende rancune, maar dan zonder discografie, mode-imperium of talent dat de schade nog een beetje maskeert.

We hebben Danny DeVito al via AliExpress. Dat is namelijk Dion Graus. Thierry Baudet is Julien Rochedy via Temu. Lydia Daniel? Praktisch Candace Owens van Shein-kwaliteit. Moesten we ook Kanye West veel te goedkoop aanschaffen? Ons land wordt straks kapotgemaakt door een huismerkvariant van MAGA: G’woon holocaustontkenning, 2 + 1 gratis. Poëtisch voor Nederlandse zuinigheid, schatjes, maar ook godsgruwelijk gênant.

Oké, eerlijk is eerlijk: op het extreemrechtse vlak heeft Nederland één keer iets afgeleverd dat op een A-merk leek, en dat was Eva Vlaardingerbroek. Maar zoals bij elk Nederlands exportproduct moest ook zij naar het buitenland om met veel marketing en weinig inhoud als luxeartikel te worden verkocht.

Heel misschien kan ON!’s eigen Arlette Adriani uitgroeien tot een A-merk Megyn Kelly, maar dan houdt het echt op. Zelfs onze fascisten willen we blijkbaar alleen met 50% korting, omdat ze anders over de datum gaan en worden weggegooid.

Toch zou het oneerlijk zijn om Krispijn alleen als ideologisch namaakproduct te behandelen; hij noemt zichzelf tenslotte comedian, dus hij heeft vast meer in zijn mars dan een gendergrap uit 2014 die inmiddels verder is uitgemolken dan een koe in de bio-industrie.

En ja hoor, gelukkig staat er achter in de kringloopkast van de traditionele heterohumor nog een andere klassieker te verstoffen: “Ik vind het leuk om bij gelijkgestemden op te treden en de afgelopen tijd vind ik het steeds leuker. Ik bedoel — ik ben recent gaan samenwonen.”

Ah, de traditionele hetero-intimiteit: twee mensen, één koopwoning, nul levensvreugde. En het dan maar raar vinden dat queer mensen soms denken dat cishetero’s elkaar als straf hebben gekregen van de Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken, wel sadistischer!

Zodra hij vader is, komt natuurlijk de volgende klassieker: “mijn kinderen zijn kut!” Die ligt al jaren als kauwgom onder een schooltafel te verstenen, pal naast het woord “sukel” met één k geschreven. Hij hoeft hem alleen nog met een mesje los te peuteren en te doen alsof hij hem zelf heeft bedacht.

Gast, je bent een zwarte anti-woke comedian. Dat is commercieel gezien een cheatcode voor jouw doelgroep. Je had prima kunnen zeggen dat je enorm goed bent in genderneutrale taal, omdat jij wel het n-woord mag gebruiken. Twijfel je aan het gender? N-woord. Klaar! Maar dat vereist natuurlijk eigen creativiteit. Je bent alleen relevant, omdat je goed kunt jatten. En ja, lieverds: een klassieker een nieuw jasje geven is iets anders dan een grap zonder hartslag reanimeren.

Er is niks mis met klassiekers. Deze hele rant is gebouwd op het stereotype dat Nederlanders veel te gierig zijn. Maar een klassieker werkt alleen als je er iets nieuws mee doet. Dus kom hier, jongens. Kijk Tante even aan. Dit is waarom we geen fascistische randverschijnselen meer op TikTok Shop bestellen na middernacht.

Je denkt dat je Kanye West met korting krijgt, maar voor je het weet zit je opgescheept met Jonathan: een mislukte comedian die ons vooral laat lachen als een boer met Krispijn. En dat is misschien nog wel het gênantste: we importeren niet eens fascisme met grandeur of Wagneriaanse waanzin, maar fascisme als restpartij. Een haathuismerk dat bewijst dat goedkoop soms echt duurkoop is: de rancune is geïmporteerd, de grappen zijn tweedehands en alles was al over datum voordat het werd bezorgd.