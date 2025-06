Omdat PVV’ers niks kunnen, dreigt Wilders maar weer eens met het opblazen van zijn kneuzenkabinet Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 567 keer bekeken • bewaren

De PVV zit in de regering, maar regeren kunnen de PVV’ers niet. Er komt niks terecht van de beloftes van de partij. Terwijl de PVV van plan was de “broodnodige investeringen in de zorg” te doen, bezuinigt PVV-staatssecretaris Vicky Maeijer juist op de gehandicaptenzorg. Eerder haalde PVV-minister Fleur Agema 165 miljoen euro weg bij de wijkverpleging. Tijdens de formatie sneuvelde het afschaffen van het eigen risico al.

“Onder de PVV wordt Nederland weer een land waar de overheid er vooral is voor het slachtoffer en niet voor de dader”, beloofde de PVV in 2023. Terwijl de partij de “lage straffen in Nederland” in haar verkiezingsprogramma een “gotspe” noemde, moet PVV-staatssecretaris Ingrid Coenradie gedetineerden nu eerder vrijlaten omdat Geert Wilders uit kinnesinne geen extra geld aan haar wil geven.

“De wooncrisis wordt erger en erger”, klaagde de PVV voor de verkiezingen. Nu de partij zelf aan de macht is, verergert de crisis. De Raad van State maakte het PVV-plan om de huren te bevriezen maandagochtend met de grond gelijk. Door het plan zal de woningnood toenemen en blijven huurders in tochtige woningen zitten. Maar als het plan niet doorgaat, gaat de door de PVV beloofde “boodschappenbonus” in rook op.

En PVV-minister van Vreemdelingenhaat Marjolein Faber, die vorm moet geven aan “het strengste asielbeleid ooit”, is vooralsnog niet heel veel verder gekomen dan het verzinnen van bordjes voor asielzoekerscentra en het schofferen van vrijwilligers.

Om af te leiden van alle gebroken beloften en andere PVV-blunders dreigt Wilders zijn kneuzenkabinet nu voor de zoveelste keer op te blazen. De PVV-leider, die een week geleden probeerde om met een persconferentie asiel weer tot het centrale politieke thema te maken, waarschuwde zondag voor de zoveelste keer dat hij de stekker uit de samenwerking met NSC, BBB en VVD zal trekken als hij zijn zin niet krijgt.

Voor de VVD lijkt het overboord kieperen van mensenrechten en internationale verdragen geen enkel probleem. “Met ons valt altijd te praten”, aldus Dilan Yesilgöz zondag bij Buitenhof. De VVD-leider probeerde het gesprek snel op een onderwerp te brengen waarin haar partij zich wel onderscheidt van de PVV: ze noemde het vreemd dat Wilders bij CPAC Hungary was “met allemaal Poetinvriendjes”.

PVV-bijwagen BBB omarmt de asielplannen van de PVV zo mogelijk nog meer dan de VVD. Alleen NSC lijkt bedenkingen te hebben bij Wilders’ voorstellen die in strijd zijn met wet- en regelgeving of gewoon totaal onuitvoerbaar zijn.