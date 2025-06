PVV-staatssecretaris bezuinigt op gehandicaptenzorg, kinderen langer op wachtlijst

In haar verkiezingsprogramma beloofde de PVV nog “broodnodige investeringen in de zorg”. Maar nu de partij regeert, wordt duidelijk dat het tegenovergestelde gebeurt. Staatssecretaris Vicky Maeijer van de PVV bezuinigt flink op de gehandicaptenzorg. Volgens RTL Nieuws haalt de PVV’er 88 miljoen euro per jaar weg bij de gehandicapten.