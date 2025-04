Ambtenaren bedanken vrijwilligers via advertentie na horkerige weigeractie minister Faber Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 490 keer bekeken • bewaren

Tientallen ambtenaren van het ministerie van Asiel en Migratie hebben persoonlijk de buidel getrokken om een advertentie te plaatsen in dagblad Trouw, in de Tweede Wereldoorlog opgericht door het verzet, waarin zij hun waardering uitspreken voor de vrijwilligers die vluchtelingen helpen.

‘Dank aan de vrijwilligers’ schrijven de ambtenaren ter gelegenheid van de koninklijke onderscheidingen die vrijdag worden uitgedeeld aan burgers vanwege hun inzet voor de samenleving. Marjolein Faber, die door Geert Wilders tot minister is benoemd, weigerde eerder de lintjes toe te kennen aan de vrijwilligers omdat ze vindt dat het helpen van vluchtelingen in strijd is met haar beleid. Los van het feit dat haar ministerie de hulp van vrijwilligers juist goed kan gebruiken, maakte ze het verlenen van onderscheidingen daarmee ook tot een kwestie van haar eigen politieke voorkeur. Terwijl het hele systeem van lintjes juist apolitiek is en gaat om het belang voor de samenleving.

‘Hun toewijding staat symbool voor het werk van zoveel vrijwilligers die zich dagelijks met warmte en betrokkenheid inzetten’, aldus de ambtenaren, die in tegenstelling tot de minister wel begrijpen waar het om gaat bij de onderscheidingen. Ze leggen uit dat het werk van de vrijwilligers van groot belang is, niet louter voor de vluchtelingen maar ook voor de overheidsdiensten. De opvang en begeleiding van asielzoekers, waarmee grote maatschappelijke problemen voorkomen worden, draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers.

Dat ambtenaren hun stem laten horen, is hoogst ongebruikelijk. Rijksambtenaren zijn doorgaans loyaal aan hun bewindspersoon en laten zich niet uit over politiek gevoelige kwesties. (...) De advertentie van deze donderdag, waarin de asielambtenaren hun steun uitspreken voor de vrijwilligers, is volgens Jan Verboom, een van de initiatiefnemers, vooral bedoeld als ‘een positieve boodschap’. Verdere uitleg wil hij niet geven, omdat de advertentie ‘al voor zich spreekt’.

Slechts enkele ambtenaren vermelden hun naam in de advertentie. Het overgrote deel ziet zich genoodzaakt anoniem hun dank te betuigen, mogelijk uit vrees voor represailles. De betrokken vrijwilligers krijgen ondanks het verzet van de migrantenhater Faber, die een deel van het jaar in haar tweede huis in de Amerikaanse staat Florida woont, toch een onderscheiding. De taak die zij weigerde uit te voeren, het zetten van een handtekening voor de toekenning, is overgenomen door andere ministers.