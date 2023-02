‘Enorme Amber Alert’: duizenden Oekraïense kinderen opgesloten in Russische kampen

Russische troepen hebben ten minste 6.000 Oekraïense kinderen gedeporteerd naar kampen in Rusland. De minderjarigen worden aangeboden ter adoptie en moeten ‘heropvoedingscursussen’ en militaire trainingen ondergaan.

De kampen bevinden zich onder meer in Siberië. Volgens Raymond is het belangrijkste doel van de kampen om kinderen te hersenspoelen. Jonge kinderen, soms nog maar vier maanden oud, worden aangeboden ter adoptie. Kinderen vanaf 14 jaar gaan naar militaire trainingskampen. De Russische overheid is nauw betrokken bij deze praktijken.