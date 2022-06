Ombudsman: Ongehoord Nederland verspreidt desinformatie Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 319 keer bekeken • bewaren

© ANP / Hollandse hoogte / Peter Hilz

Ongehoord Nederland draagt actief bij aan de verspreiding van aantoonbaar onjuiste informatie. Ook zet de extreemrechtse omroep fouten niet recht. Dat heeft de ombudsman van de NPO, Margo Smit, vastgesteld na onderzoek.

“In journalistieke programma’s van ON wordt ruimte gegeven aan aantoonbaar onjuiste informatie: passief wanneer een presentator niet doorvraagt of aantoonbaar onjuiste informatie geuit door gasten niet tegenspreekt, en actief in eigen teksten van presentatoren of in reportages met aantoonbaar onjuiste opmerkingen en niet-bevraagde aantijgingen.”

De ombudsman kondigde in maart aan een onderzoek te starten na klachten over het tv-programma Ongehoord Nieuws en over een podcast. Smit vindt dat de presentatoren van Ongehoord Nieuws tekort schieten: die vragen onvoldoende door naar de onderbouwing van meningen van gasten. “Het maken van een opiniërend programma is geen vrijbrief voor het uit het oog verliezen van journalistieke normen en afspraken.”

Bij de toetreding tot het publieke bestel heeft Ongehoord Nederland, net als andere omroepen, de journalistieke code van de NPO ondertekend. Volgens Smit heeft de omroep van Arnold Karskens de code op diverse punten geschonden. De ombudsman kan geen sancties opleggen bij overtredingen.

Behalve over onjuiste informatie kreeg de ombudsman ook klachten over racisme bij Ongehoord Nederland. Zo zond de omroep een filmpje uit waarin een verslaggever suggereerde dat enkele aangesproken asielzoekers hun fiets hadden gestolen. De ombudsman kan weinig met die klachten omdat de journalistieke code van de NPO "niets specifiek zegt over racisme of discriminatie".

Ongehoord Nederland is de afgelopen jaren verscheidene malen in opspraak geraakt. Zo pleitte een van de oprichters ervoor om ook een platform te bieden aan Holocaust-ontkenners. De voorzitter van de raad van toezicht verspreidde racistische en antisemitische complottheorieën, en werd opgevolgd door een moslimhater die is geschorst van Twitter.