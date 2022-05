Tweede Kamer wil stappen tegen verkondigen racistische terreurideologie door Ongehoord Nederland

Tweede Kamerleden willen dat staatssecretaris van Cultuur en Media Gunay Uslu en minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz in actie komen tegen de verspreiding van racistische ideologie door de aspirant omroep Ongehoord Nederland. Daar was vorige week de Vlaamse rechstextremist Filip Dewinter te gast die ongebreideld de zogeheten 'omvolkingstheorie' kon verkondigen. Dat betreft een uit Frankrijk geïmporteerd complotverzinsel waarin beweerd wordt dat "de elite" uit is op uitroeiing van witte mensen door hen "om te ruilen" voor migranten.

Een Kamermeerderheid van D66, VVD, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, Denk, Volt en Lijst Gündogan heeft vragen gesteld aan de verantwoordelijke bewindslieden. Ze wijzen er op dat het complotverzinsel een voedingsbodem is voor terrorisme. Afgelopen weekend nog werden in de Verenigde Staten 10 willekeurige zwarte burgers vermoord door een fascistische terrorist die zei door het complot geïnspireerd te zijn.

Arnold Karskens, oprichter van ON, wijst de kritiek van de hand. Volgens hem ging het gesprek over de "negatieve gevolgen van immigratie". De NPO zegt in een reactie dat eerst de resultaten worden afgewacht van een onderzoek dat de Ombudsman van NPO verricht naar Ongehoord Nederland. Dat is gestart omdat er veel klachten binnenkomen van burgers over de uitzendingen van de extreemrechtse omroep die van het kabinet een zendmachtiging heeft gekregen.