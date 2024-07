OM onderzoekt racistische motieven bij doodschieten Hamza

Justitie onderzoekt alle mogelijke motieven voor het doodschieten van Hamza vorige week in Stampersgat. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag bekendgemaakt . “Er wordt onder meer gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van een verdachte. Relevante informatie uit diens geschiedenis wordt betrokken in het onderzoek”, aldus een woordvoerder.

De racistische uitlatingen van Van V. hebben geleid tot afschuw en bezorgdheid. “De moord op onze jonge Hamza laat wederom zien dat racisme genormaliseerd is in dit land”, schreef Anouar Yacoubi, duoraadslid van DENK in Amsterdam, eerder vandaag op Joop.nl. “De moord op Hamza moet een wake-up call zijn voor ons allemaal. Laten we samen werken aan een Nederland waarin iedereen, ongeacht afkomst, religie, geaardheid of andere kenmerken, vrij en veilig kan leven.”