'Dood na parkeerruzie' Stampersgat heeft veel weg van moord uit racistische motieven

Vorige week kwam in Stampersgat (Noord-Brabant) de 25-jarige Marokkaans-Nederlandse Hamza el Baghdadi op gruwelijke wijze om het leven. Hij werd voor de deur van zijn woning met meerdere kogels doodgeschoten door zijn buurman, de 55-jarige Gerben van V. Diverse media spraken direct van een "uit de hand gelopen parkeerruzie" die al langere tijd sleepte. Een inkijkje in de dagelijkse uitingen op sociale media van deze Gerben van V. toont een uitgesproken moslimhater die geweldsfantasieën niet schuwt.

Al snel is gebleken dat Van V. een obsessie heeft met wapens uit de Tweede Wereldoorlog, waar hij ook twee boeken over heeft gepubliceerd. Een blik op onder andere het X-account (voorheen Twitter) van Van V. toont een even obsessieve haat richting moslims en de islam. Moslims zijn volgens Van V. zonder uitzondering "fascisten" en "de nieuwe nazi's", ze zijn "een probleem, ongeacht wat ze wel of niet doen". Verder beschuldigt hij moskeeën van het misbruiken van kleine kinderen en juicht hij meermaals de Israëlische bombardementen op kinderen in Gaza toe.

Vrienden van het slachtoffer kunnen zich dan ook totaal niet vinden in het beeld dat van Van V. wordt geschetst als aardige buurman met een voorliefde "voor Mercedessen, katten en cassettebandjes" die ook nog eens met allerlei lichamelijke kwaaltjes kampt en dat er "iets geknapt" moet zijn bij deze vriendelijke snuiter. Zij zien in de daad van Van V. een racistische moord. Dat beeld wordt nog eens versterkt dat volgens getuigen Van V. na de eerste paar afgevuurde kogels op Hamza's rug op diens voordeur ramde en riep dat Hamza's vrouw en baby "er ook nog wel aan gaan". De vrouw zat op dat moment met haar kind verscholen in de badkamer. Na die tirade zou Van V. zich weer hebben omgedraaid naar Hamza om een laatste schot in het hoofd te lossen.

Van V. blijft nog minstens twee weken vastzitten, dat heeft de rechter-commissaris bepaald. Daarna moet hij opnieuw voorkomen en wordt besloten of hij (tijdelijk) naar huis mag of nog langer in de cel moet blijven.