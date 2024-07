De moord op Hamza moet een wake-up call zijn voor ons allemaal Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 216 keer bekeken • bewaren

Anouar Yacoubi Duoraadslid DENK in Amsterdam

Vorige week werd de 25-jarige Hamza op gruwelijke wijze vermoord voor de deur van zijn woning met meerdere kogels door zijn buurman, de 55-jarige Gerben van V. Deze tragische gebeurtenis markeert wellicht het begin van een nieuw tijdperk in Nederland. Of weerspiegelt het de zichtbare gevolgen van een al langer bestaand racistisch klimaat in ons land? De afgelopen twintig jaar is Nederland veranderd in een land waarin discriminatie en racisme de norm lijken te zijn geworden. Minderheidsgroepen worden uitgesloten op basis van hun afkomst, religie, geaardheid, handicap en andere kenmerken.

Met een rechtsextremistisch kabinet en ministers die openlijk racistische opvattingen verkondigen maak ik mij grote zorgen over de toekomst van Nederland. Deze zorgen zijn niet zozeer voor mijzelf, want ik blijf strijdvaardig voor de mensen die dagelijks te maken hebben met discriminatie, racisme, uitsluiting en ander grensoverschrijdend gedrag. Echter, ik heb al besloten om Nederland mogelijk tijdelijk te verlaten, en ik ben niet de enige. Steeds meer mensen nemen dit besluit, gedreven door de toenemende onveiligheid en onverdraagzaamheid.

De toename van moslimhaat, antisemitisme en andere vormen van haat verbaast mij niet. Het racistische DNA dat Nederland heeft sinds de vorige eeuwen wordt alleen maar zichtbaarder door de strijdlustige personen die rechtvaardigheid en mensenrechten hoog in het vaandel hebben staan. Degenen die hun positie misbruiken om anderen uit te sluiten, moeten we keihard aanpakken. Zoveel ellende komt aan het licht in de mediawereld, de sportwereld, de politiek en andere sectoren waar misselijkmakende misstanden plaatsvinden. Ik pleit voor een harde aanpak en duidelijke consequenties voor mensen die zich schuldig maken aan discriminatie, racisme en andere vormen van uitsluiting.

De moord op onze jonge Hamza laat wederom zien dat racisme genormaliseerd is in dit land. We mogen dit nooit, maar dan ook nooit accepteren. We moeten het altijd blijven bestrijden en, als het moet, door politieke muren heen breken. Ik roep iedereen op om een vuist te maken tegen deze misselijkmakende ontwikkeling in Nederland. Ik roep de mainstream media en politici op om meer aandacht te besteden aan de moslimhaat in Nederland.

Het is belangrijk dat we de omstandigheden en achtergronden van deze moord nauwkeurig onderzoeken. De moord op Hamza is niet alleen een persoonlijk drama, maar ook een symptoom van een dieperliggend probleem in onze samenleving. Het normaliseren van haatdragende retoriek en het vergoelijken van discriminerend gedrag hebben geleid tot een klimaat waarin zulke gruweldaden mogelijk zijn. Het is noodzakelijk dat we als samenleving erkennen dat racisme en discriminatie systemische problemen zijn die diep geworteld zijn in onze instituties en cultuur.

Er moet een veel breder maatschappelijk debat plaatsvinden over de oorzaken van racisme en discriminatie in Nederland. We moeten ons afvragen hoe het mogelijk is dat racistische opvattingen zo wijdverbreid zijn en welke rol de politiek, media en andere maatschappelijke instellingen hierin spelen. Het is tijd voor zelfreflectie en actie. Beleidsmakers moeten de verantwoordelijkheid nemen om inclusieve en rechtvaardige beleidsmaatregelen te ontwikkelen die de gelijkheid en waardigheid van alle burgers waarborgen.

Daarnaast moeten we investeren in educatie en bewustwording. Racisme en discriminatie zijn niet aangeboren; ze worden aangeleerd. Het onderwijssysteem speelt een belangrijke rol in het vormen van de opvattingen en attitudes van jonge mensen. Scholen moeten actief werken aan het bevorderen van diversiteit en inclusie, en leerlingen leren over de geschiedenis van racisme en de waarde van gelijkheid en respect.

De rol van de media is eveneens van groot belang. De manier waarop minderheden worden afgebeeld in de media beïnvloedt de publieke perceptie en kan bijdragen aan vooroordelen en stereotypes. Mediaorganisaties moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun berichtgeving en streven naar een evenwichtige en eerlijke representatie van alle bevolkingsgroepen.

Tot slot, moeten we als samenleving solidair zijn met degenen die dagelijks de gevolgen van racisme en discriminatie ervaren. Dit betekent luisteren naar hun verhalen, hun ervaringen serieus nemen en hen steunen in hun strijd voor rechtvaardigheid en gelijkheid. Het betekent ook dat we actief moeten deelnemen aan initiatieven en bewegingen die zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid.

De moord op Hamza moet een wake-up call zijn voor ons allemaal. Laten we samen werken aan een Nederland waarin iedereen, ongeacht afkomst, religie, geaardheid of andere kenmerken, vrij en veilig kan leven. Het is een lange weg, maar een die we moeten bewandelen als we echt geloven in de waarden van gelijkheid, rechtvaardigheid en menselijkheid.