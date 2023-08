OM: geen vervolging van corpsballen die opriepen tot ‘breken nekken van vrouwen’

2 aug. 2023 - 14:08

@Jozias2 "Hoezo onbegrijpelijk?" Omdat er hier duidelijk tot geweld tegen vrouwen word opgeroepen. "Onbegrijpelijk omdat u met de ene doelgroep meer sympathiseert dan met de andere?" In plaats van mij woorden in de mond proberen te leggen, kunt u ook gewoon een open vraag stellen. Ik vind het onbegrijpelijk omdat het OM in dat andere geval een zaak aanspant waar een andere rechtbank al heeft geoordeeld dat het geen misdaad was en in dit geval geen zaak aanspant over iets dat duidelijk een oproep tot geweld is. "Het zijn twee compleet verschillende feiten. " Roept u, zonder enige onderbouwing. "U kunt het best ineens zijn met het besluit maar geef dan tenminste aan op welk punt u de zienswijze van het om niet deelt. " In tegenstelling tot uw boude bewering dat het twee compleet verschillende feiten zijn bedoeld u? Of in tegenstelling tot uw suggestieve vraagstelling misschien?