Leden Amsterdams studentencorps verheerlijken op feestavond seksueel geweld, vernederen vrouwen

Honderden vrouwelijke leden van het Amsterdams Studenten Corps (A.S.C.-A.V.S.V.) slaan in een brief alarm over de macho-cultuur, verheerlijking van seksueel geweld en seksistische praktijken binnen de 'gezelligheidsverenigiing'. Directe aanleiding is een 'feestavond' afgelopen zondag ter gelegenheid van het 34ste lustrum van de studentenvereniging. 'Vooraanstaande' mannelijke leden hielden op die avond toespraken die "ronduit beledigend, treurig en beschamend". Vrouwen werden door de leden van de elite-club, waaronder een senator, uitgemaakt voor "niks meer dan hoeren" en "sperma-emmers". Een van de sprekers bralde dat mannen de "nekken van vrouwen zouden breken zodat ze hun lul erin konden stoppen". De speeches waren hoorbaar in de zaal waar de vrouwen traditioneel gescheiden van de mannen de avond doorbrachten.

De vrouwen wijzen er in de brief op dat het bestuur had beloofd te stoppen met dergelijke praktijken: "In een jaar waarin cultuurverandering centraal staat, er vele dialoogsessies hebben plaatsgevonden waarin seksuele intimidatie, ‘machocultuur’ en een gebrek aan algemeen respect centraal stonden, ervaren de ondergetekenden van deze brief, de speeches die hebben plaatsgevonden bij de mannen op het feest, ronduit beledigend, beschamend, en treurig. Wij zijn klaar met dit seksisme. Wij horen mannen denken: het is maar een grap. Volgens ons is de grap voorbij. Een jaar lang cultuurverandering etaleren en vervolgens dit soort termen zelf uitkramen en het wordt nog toegejuicht ook? Neemt de senaat nou zijn eigen cultuurverandering niet serieus?”

Het is de zoveelste keer dat de beruchte studentenvereniging in opspraak komt. Vorig jaar nog werd de zogeheten ontgroening afgebroken nadat bekend werd dat er sprake was van "grove mishandeling en vernedering". Onder meer de Universiteit van Amsterdam zette daarop de financiering van de 'gezelligheidsvereniging' stop.