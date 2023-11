Nu VVD-NSC-SGP-coalitie dreigt, doet GroenLinks-PvdA voorstel om abortus uit het strafrecht te halen Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 281 keer bekeken • bewaren

Corinne Ellemeet, Kamerlid voor GroenLinks-PvdA, dient een initiatiefwet in om abortus uit het strafrecht te halen, meldt NRC. Het zal haar laatste actie zijn als Kamerlid. Na de verkiezingen zegt ze de politiek vaarwel.

Ellemeet maakt zich grote zorgen over een mogelijk nieuw rechts kabinet. Ze noemt het in NRC een “heel onprettig en beangstigend idee” dat Pieter Omtzigt van NSC een coalitie met de SGP wel ziet zitten. Hij speculeerde hardop over regeringsdeelname van de christen-fundamentalisten.

Vorige week was de lijsttrekker van de SGP, Chris Stoffer, aanwezig bij een intimidatieactie die is gericht tegen vrouwen die onderweg zijn naar een abortuskliniek. “Onacceptabel”, reageerde Ellemeet op X. “Dit is niet Hongarije, of Texas, of Polen, dit gebeurt in Nederland.”