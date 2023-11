Pieter Omtzigt denkt aan coalitie met SGP en JA21

“Ik buig niet naar links en ik buig niet naar rechts”, placht de voormalige CDA-leider Dries van Agt te zeggen alvorens hij naar rechts boog. Pieter Omtzigt is dan wel weg bij het CDA, maar hij vindt het net als Van Agt geen enkel probleem om naar rechts te buigen, zo bleek maandag tijdens een interview met Tubantia en Universiteit Twente.

Nederland is de afgelopen jaren een stuk rechtser geworden volgens Omtzigt. “Een centrumrechts kabinet behoort zeker tot de mogelijkheden”, vindt hij daarom. “Daar zitten dan in: een subsectie van VVD, NSC, BBB, CDA, SGP, JA21”, somde Omtzigt op. Die partijen hebben volgens de peilingen net geen meerderheid. “Daarom heb ik ook gezegd: een minderheidskabinet is zeker een mogelijkheid.” Een kabinet met VVD, NSC en BBB vindt Omtzigt eveneens voor de hand liggen.