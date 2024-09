NSC ontpieterd, Omtzigt legt taken neer Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 257 keer bekeken • bewaren

NSC-leider Pieter Omtzigt legt zijn werk neer. Dat heeft hij zelf laten weten op X, voorheen Twitter. Hij doet dat "om gezondheidsredenen". Omtzigt wordt de komende tijd vervangen door de nummer 2 van de partij, Nicolien van Vroonhoven. Volgens Omtzigt was het afgelopen jaar voor hem "buitengewoon intensief". Zelf zecht hij dat zijn komende afwezigheid van tijdelijke aard is.

Omtzigts vertrek betekent ook dat hij volgende week ontbreekt bij de algemene beschouwingen, het belangrijkste Kamerdebat over de plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteert. Van Vroonhoven zal daar het woord voeren. Het is niet de eerste keer dat Omtzigt uitvalt als gevolg van de werkdruk die hem te veel wordt. Ook in zijn tijd bij het CDA zat hij al eens langere tijd overspannen thuis.

De afgelopen tijd kreeg Omtzigt de nodige kritiek te verduren, ook van zijn eigen coalitiegenoten. Ten eerste vanwege zijn gedrag tijdens de besprekingen over het regeerakkoord. Omtzigt, zelf in woord de grootste voorstander van een extraparlementair kabinet, bleek degene te zijn die zich het meest bemoeide met zijn bewindspersonen. Ook zou hij tijdens de besprekingen in drift- en huilbuien zijn uitgebarsten en van de onderhandelingstafel zijn gestormd.