Van der Plas: Potje gaan klaverjassen toen Omtzigt weer eens huilend van tafel was gerend

De liefde van BBB-leider Caroline van der Plas voor Pieter Omtzigt is inmiddels behoorlijk bekoeld. Waar ze ooit nog luid van de daken schreeuwde dat ze "met Pieter" wilde, heeft ze nu schoon genoeg van de emotionele uitbarstingen van Omtzigt en zijn hardnekkige neiging elke vergadering die in een e-mail had gepast te rekken tot marathonsessies.

Tegenover de Telegraaf doet ze een boekje open over de nachtelijke vergadersessie van de fractievoorzitters van de coalitiepartijen met het kabinet. Dat het overleg tot 4 uur 's nachts duurde, is volgens Van der Plas niet omdat zij, Yesilgöz (VVD) en Wilders (PVV) dat wilden, maar omdat Omtzigt óf aan het bellen en bespreken was, óf omdat hij weer eens vloekend, tierend en huilend de kamer uit stormde. Op een gegeven moment was Omtzigt zelfs zo lang weg, terwijl de andere drie partijleiders wel konden lachen, aldus Van der Plas, dat ze maar een potje zijn gaan klaverjassen.