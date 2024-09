NSC-ministers durven niets zonder overleg met controlfreak Omtzigt

Er moest een nieuwe bestuurscultuur komen. Pieter Omtzigt, die per se geen normaal meerderheidskabinet wilde, pleitte tijdens de formatieonderhandelingen daarom voor een extraparlementair kabinet met een grotere afstand tussen de regering en de Kamer.

Inmiddels is duidelijk dat daar in de praktijk weinig van terecht komt. Sterker nog: de afstand tussen kabinet en Kamer is nog nooit zo klein geweest. Omtzigt loopt de deur plat bij de ministeries waar de bewindslieden van NSC zitten.