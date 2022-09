Directeur KRO-NCRV: Ongehoord moet meteen van de buis

De racistische complotomroep Ongehoord Nederland moet per direct uit het publieke bestel worden gezet. Dat vindt Peter Kuipers, directeur van KRO-NCRV. Hij is daarmee de eerste omroepbaas die oproept om de licentie van Karskens en zijn wappies in te trekken.

“Wat nu nodig is, is waar het bij de entree van Ongehoord Nederland aan ontbrak: bestuurlijke moed, bij het ministerie en de leiding van de publieke omroep”, zegt hij in een interview met NRC. “We kunnen wel wachten tot er wéér een rapport komt, excuses en rectificaties eisen of met nóg een sanctie komen. Maar als we eerlijk zijn, dan weten we genoeg.”