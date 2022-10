Tweede Kamer eist onderzoek naar toekomst van publieke omroep Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 145 keer bekeken • bewaren

De Tweede Kamer wil dat er aanbevelingen worden gedaan over hoe de publieke omroep er in de toekomst moet uitzien. Het kabinet heeft al een adviescollege ingesteld dat hard aan het nadenken is over mogelijke nieuwe eisen, die gesteld gaan worden aan omroepen. Een Kamermeerderheid steunt de motie om dit adviescollege te verzoeken een breder advies te brengen. Dat zet de deur op een kier voor een discussie over het stelsel.

PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis en Lisa Westerveld, Kamerlid namens GroenLinks vragen in de motie het adviescollege onderzoek te doen naar hoe de "maatschappelijke worteling van de omroepverenigingen, kwaliteit van de publieke omroep, de externe pluriformiteit en het bijdragen aan de wettelijke taakopdracht in de toekomst het beste kan worden vormgegeven."

Mohandis wil met de motie ‘het bestel gezond houden, ook als omroepen toetreden in de toekomst’. Volgens het PvdA-Kamerlid zou er bij het toelaten van nieuwe omroepen niet alleen gekeken moet worden naar het aantal leden, maar ook of ze ‘voldoen aan de hoofdtaken van de NPO’. Dat past volgens hem ook beter bij de jonge kijkers die vaak niet via een lidmaatschap betrokken zijn.

Gunay Uslu, staatssecretaris voor Cultuur en Media, liet vorige week weten dat ze niet achter deze motie staat, omdat ze niet wilde ‘verzanden in grotere discussies’. Haar woordvoerder laat weten dat ze met het adviescollege in overleg is hoe de motie kan worden uitgevoerd. Vervolgens zal ze de Kamer informeren. Veertien fracties, waaronder VVD, D66 en ChristenUnie, steunden de motie. CDA-Kamerlid Lucille Werner stemde tegen, omdat het volgens haar op deze manier te lang zal duren voordat het advies komt.