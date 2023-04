NOS erkent dat anti-transextremist Laurens Buijs geen podium had mogen krijgen in journaal

De NOS erkent dat het uitnodigen van Laurens Buijs als duider van de homohaat in onder meer Eindhoven een slechte keuze was. Buijs werd opgevoerd als expert van de Universiteit van Amsterdam op het gebied van homofobie, maar is zelf volkomen geradicaliseerd en wijt de toename aan homohaat onder meer aan zogenaamde “woke”-opvattingen binnen de LHBTQIA-gemeenschap. Ook is Buijs een uitgesproken anti-transgenderactivist die zich tegenwoordig graag ophoudt in extreemrechtse kringen rond Forum voor Democratie en Ongehoord Nederland. Na de uitzending ontstond op sociale media een storm van kritiek.

Maandagavond kwam in het NOS Journaal van 20.00 uur sociaalwetenschapper van de UvA Laurens Buijs aan het woord over de agressie tegen lhbti-jongeren in Eindhoven. Voor dit onderwerp en in deze context hadden we hem niet als spreker moeten vragen. Buijs is onderdeel van een felle discussie over zijn opvattingen over wat hij noemt het 'radicaliseren' van een deel van de lhbti+-gemeenschap, en in het verlengde daarvan ook over de achtergrond van agressie tegen lhbti'ers. Omdat hij zelf in het middelpunt staat van een debat over precies dit onderwerp, was hij journalistiek gezien niet de beste duider van deze ontwikkeling. Hier waren we ons als redactie gisteravond onvoldoende van bewust.