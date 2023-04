Geweld tegen lhbti'ers in Eindhoven en Groningen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 175 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Marco Verch

Zo'n twintig personen hebben zaterdagavond in Eindhoven het pand van de lhbti-belangenorganisatie COC belaagd. Een vrijwilliger is mishandeld en de regenboogvlag vernield. Volgens het COC bestond de groep uit voetbalsupporters maar het is onduidelijk of die bij PSV horen of bij de bezoekende club Excelsior uit Rotterdam.

Het voorval gebeurde rond zeven uur in de avond, een uur voordat de wedstrijd van PSV begon. Op dat moment was er in het pand van het COC aan de Prins Hendrikstraat een jongerenbijeenkomst voor jongeren tot en met achttien jaar. Tussen de tien en vijftien minderjarigen zagen volgens Ector hoe de groep intimiderend langs het pand liep, de vlag eraf trok en ermee in het rond sloeg. Ook riepen ze scheldwoorden als 'kankerhomo'. Toen een vrijwilliger de groep daarop aansprak, kreeg hij een klap tegen zijn hoofd. Volgens de voorzitter duurde het voorval niet lang. "Ze liepen door de straat, het leek geen bewuste actie. Maar zodra ze de regenboogvlag zagen, trokken ze die eraf."

De organisatie heeft aangifte gedaan en wil met de gemeente, KNVB en PSV overleggen over maatregelen.

Ook in Groningen was er sprake van geweld tegen lhbti'ers. Vijf medewerkers van de bar Dorothy’s Drag under the rainbow hebben daarbij min of meer verwondingen opgelopen.

Het incident vond rond 3.30 uur plaats, toen een passerende groep langsliep en homofobe taal begon uit te slaan.'We hadden een dragshow gehad, en mijn team en ik sloten de bar net af', zegt Dorothy. 'Ik denk vanwege onze gay pride vlag die vrolijk wappert, en Dorothy's pride logo, schreeuwden ze wat homofobe dingen naar ons. Wij schreeuwden vervolgens terug, dat ze daarmee moesten stoppen. Dat ging even zo door, tot ze op een gegeven moment hun excuses aanboden.'

Daarna werd een omstander die het incident filmde agressief:

Het begon met wat duwen en trekken. 'Maar vervolgens sloeg-ie één van mijn medewerkers, en vervolgens viel hij ook nog een andere medewerker aan. M'n partner en ik belandden vervolgens in een serieus vuistgevecht met die gast. Wij probeerden immers onze medewerkers én onze bar te verdedigen.'