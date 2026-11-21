'Nooit meer' is dood. Inderdaad, voor de Palestijnen Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 93 keer bekeken • Bewaren

In aanloop naar haar benoeming tot president van de Bondsrepubliek heeft de Duitse politica Ilse Aigner recentelijk tijdens een lezing met als titel ‘De nieuwe oude waanzin – de moderne Jodenhaat’ in de Beierse Senaatszaal in München, een uiterst gedurfde uitspraak gedaan, namelijk dat ‘Das „Nie wieder“ ist tot’.

Een uitspraak die bedoeld is als waarschuwing voor het toenemende antisemitisme, maar hoe absurd is die uitspraak wanneer we bedenken dat ‘Never again’ flagrant aan zijn laars wordt gelapt door de Joodse staat Israël. Met “Das ‚Nie wieder‘ ist tot” bedoelt Ilse Aigner natuurlijk dat “Never Again” dood is voor het Joodse volk en dat pogroms weer de vrije hand zullen krijgen. Diep triest als dit inderdaad zou gaan gebeuren, maar haar uitspraak komt voornamelijk over als een populistische manier om angst aan te jagen.

Dat antisemitisme moet worden bestreden, staat buiten kijf. Maar om dan te beweren dat “Never Again” dood is omdat de aversie tegen de Joodse staat met de dag toeneemt, slaat helemaal nergens op en werkt totaal averechts. Ook ondermijnt zij daarmee de betrokkenheid bij traditionele “Never Again”-herdenkingen zoals die op 4 mei in Amsterdam compleet. Velen zoeken dank ook hun toevlucht tot alternatieve herdenkingen, zoals “4 mei inclusief” in Den Haag omdat zij niet aanwezig willen zijn bij de Nederlandse gelijkgestemden van Ilse Aigner, die vooral een terechte compassie tonen voor de Joodse slachtoffers van de Holocaust maar niet voor de Palestijnse slachtoffers van de genocide in Gaza die nu al meer dan 3 jaar duurt.

Als kandidaat voor het Duitse presidentschap laat Aigner met haar uitspraak zien waar haar politieke prioriteiten liggen, namelijk het bestrijden van antisemitisme en het criminaliseren van Palestinaprotesten, maar absoluut niet op het aanspreken van Israël op het niet nakomen van de belofte van “Never Again”.

Eerder dit jaar had ik al een opiniestuk geschreven waarin ik duidelijk maakte dat Duitsland opnieuw aan de verkeerde kant van de geschiedenis dreigt te gaan staan en met de aankomende bondspresident gaat het er dus niet beter op worden. Mijn boodschap aan Ilse Aigner is dan ook: "Das ‚Nie wieder‘ ist tot. In der Tat, für die Palästinenser!"