Staat Duitsland opnieuw aan de verkeerde kant van de geschiedenis? Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 105 keer bekeken • Bewaren

De steun van Duitsland aan Israël is ongekend in Europa en vraagt om nadere toelichting. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz herhaalde deze week op de Duitse televisie dat hij Israël zal blijven verdedigen en geen millimeter van dat standpunt zal afwijken.

Duitsland is verreweg de grootste Europese handelspartner van Israël en leverde in de eerste zes maanden van 2026 zelfs voor meer dan 800 miljoen euro aan militaire uitrusting aan de Israëlische strijdkrachten. Net als Nederland zegt Duitsland voorstander te zijn van een Palestijnse staat als onderdeel van een tweestatenoplossing, maar weigert het Palestina voorlopig als staat te erkennen.

Daarnaast is Duitsland een van de weinige EU-landen die zich sterk verzet tegen de opschorting van de associatieovereenkomst tussen de EU en Israël, en gaat het als geen ander land tekeer tegen pro-Palestijnse demonstranten. Volgens VN-deskundigen werden tussen juni 2024 en mei 2025 bijna 1.000 mensen gearresteerd in verband met protesten ter ondersteuning van Palestina. En dat roept een ongemakkelijke vraag op over wat Duitsland nu eigenlijk van zijn geschiedenis heeft geleerd.

De Holocaust herdenken en Palestijnse rechten verdedigen

De historische verantwoordelijkheid van Duitsland jegens het Joodse volk na de Holocaust is onmiskenbaar. Maar die verantwoordelijkheid kan toch niet betekenen dat de talloze oorlogsmisdaden van de Israëlische regering onvoorwaardelijk politiek worden gesteund, noch dat mensen die Israël vreedzaam bekritiseren of de Palestijnse rechten verdedigen, als verdachten worden behandeld simpelweg vanwege wat ze zeggen?

De nazi's behandelden Joden als "Untermenschen", en nu lijken pro-Palestijnse demonstranten aan de beurt te zijn. Het is natuurlijk helemaal niet zo gruwelijk als toen tijdens de oorlog, maar het is duidelijk dat mensen die tegen Israël protesteren in Duitsland niet veilig zijn.

Duitsland moet in staat zijn om twee dingen tegelijkertijd te doen: de Holocaust herdenken en antisemitisme bestrijden, en tegelijkertijd de mensenrechten van de Palestijnen en de vrijheid om de Israëlische regering te bekritiseren verdedigen. Het een sluit het ander niet uit, en zolang Duitsland dit niet doet, zullen velen zich afvragen of Duitsland niet opnieuw aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat.