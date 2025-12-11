Nieuwe intimidatie-actie FDF: extremistische boeren sturen deurwaarders op Statenleden af Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 1068 keer bekeken Bewaren

Farmers Defence Force (FDF) probeert opnieuw politici te intimideren. De extremistische groep heeft deurwaarders afgestuurd op Brabantse statenleden. Dat meldt Omroep Brabant.

“In een aangetekende brief, die in handen is van Omroep Brabant, wordt de Statenleden aangewreven medeplichtig te zijn aan een strafbaar feit, als ze instemmen met nieuwe landbouwplannen van de provincie. Donderdagavond is er een extra bijeenkomst voor fractievoorzitters ingelast. Achter gesloten deuren bespreken ze met elkaar hoe om te gaan met deze actie.”

FDF-ayatollah Mark van den Oever verklaart tegenover het ANP dat de brief een “vermaning” is. De politici krijgen van hem de opdracht om “goed na te denken” – een nogal opmerkelijk verzoek van Van den Oever die telkens laat blijken dat hij zelf de nodige moeite heeft met nadenken.

Verscheidene politici laten weten dat ze zich geïntimideerd voelen door de FDF-terreur. “Het is bizar dat politici hiermee te maken krijgen”, verklaart D66-fractievoorzitter Matthijs van Miltenburg, die donderdagochtend ook een deurwaarder op de stoep had staan.