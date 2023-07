Neonazi's bekladden slavernijmonument Vlissingen, alweer Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 188 keer bekeken • bewaren

© Zeus Hoenderop

Het slavernijmonument in Vlissingen is opnieuw beklad, dit keer met onder meer lijm en stickers van neonazi-groep Voorpost. Dat meldt Omroep Zeeland. Een dag nadat het monument - zonder toestemming - was geplaatst, was het al beklad met extreemrechtse en racistische teksten. Het beeld staat gepland om vrijdag overgebracht te worden naar de binnentuin van het Zeeuwse scheepvaartmuseum MuZEEum.

"Het is ondertussen de derde keer dat hij beklad is", zegt Zeus Hoenderop, de kunstenaar van het monument, tegen Omroep Zeeland. "Ik weet niet of ik het deze keer echt weer goed krijg omdat er een hele dikke laag lijm op zit", zegt hij. Toch wordt hij nog niet moe van alle bekladdingen. "Het laat zien dat dit monument nodig is, dat we nog een weg te gaan hebben."

Het monument werd de dag voor Keti Koti (1 juli) op initiatief van Angélique Duijndam, voorzitter van Keti Koti Zeeland, en kunstenaar Zeus Hoenderop geplaatst. Een dag later was het monument al beklad. Op de muur achter het monument waren leuzen te zien, zoals: '2070: blanke minderheid', 'media is de vijand', 'rechtstaat is mediastaat' en 'hoc vouerunt' (moet 'hoc voluerunt' zijn) wat vrij vertaald: 'ze vroegen er om' betekent. Behalve de vernielingen, werd maker Hoenderop bedreigd.