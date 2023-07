Slavernijmonument Vlissingen beklad op dag van herdenking

Terwijl op tal van plaatsen in Nederland, Suriname en het Caribisch deel van het koninkrijk de afschaffing van de slavernij herdacht wordt, is in Vlissingen het monument dat gewijd is aan deze historische gebeurtenis beklad. De in slecht Nederlands gestelde leuzen verwijzen onder meer naar racistische ideeën en keren zich tegen de media. Een van de leuzen luidt in fout gespeld Latijn 'hoc vouerunt'. Hoc voluerunt is een uitspraak van de Romeinse keizer Julius Caesar na het vernietigen van politieke tegenstanders en betekent zoiets als 'ze vroegen er zelf om'.

In 2021 is er in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar het slavernijverleden van Vlissingen en daaruit bleek dat de stad met name in de tweede helft van de achttiende eeuw een belangrijke rol had in de slavenhandel. Tussen 1750 en 1780 vervoerden Vlissingse schepen zo'n 60.000 slaafgemaakten, waarmee de stad destijds de koploper in de Nederlandse slavenhandel was. Een kwart van de lokale economie was ermee verbonden. Toen dat bekend werd, besloot het college om enerzijds die geschiedenis publiekelijk te erkennen en actief deel te nemen aan de jaarlijkse slavernijherdenking in Middelburg. Anderzijds zei het college geen apart monument te willen "omdat het slavernijverleden nadrukkelijk ook een Walchers en een Zeeuws verhaal is en dus het slavernijmonument in Middelburg passend is".