Nadat racisten hotel Kijkduin bezetten, gaat Wilders langs voor ‘hart onder de riem’

De wegens groepsbelediging veroordeelde racist Geert Wilders heeft op X aangekondigd dat hij dinsdagavond aanwezig zal zijn bij een inloopavond over de asielopvang in het NH Atlantic Hotel in Kijkduin.

In het hotel in Kijkduin worden tussen de 100 en 200 asielzoekers opgevangen, omdat de autoriteiten vreesden dat ze anders buiten zouden moeten slapen in Ter Apel. De problemen met de asielopvang zijn veroorzaakt door jaren wanbeleid van de VVD. De kabinetten-Rutte bezuinigden op het aantal opvangplekken zodra het aantal asielzoekers afnam. Bij een toename van het aantal vluchtelingen zorgt dit beleid direct voor problemen. De asielzoekers moeten dan worden opgevangen in veel duurdere crisisnoodopvang, bijvoorbeeld in hotels.