Musk Sieg Heilt eigenhandig Tesla de grond in Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 846 keer bekeken • bewaren

Terwijl multimiljardair Elon Musk een hand in de Amerikaanse schatkist steekt en de andere in een historisch dubieuze hoek omhoogsteekt, schreeuwt hij inmiddels van de daken dat hij na de VS nu ook Europe great again wil maken. Europa daarentegen heeft steeds minder zin in de megalomane rechtsextremist en dat is terug te zien in de verkoopcijfers van diens paradepaardje Tesla. In veel Europese landen hebben de verkopen inmiddels een koers ingezet die je een soort neerwaartse nazigroet zou kunnen noemen.

De grootste dalingen zijn terug te zien in Frankrijk, Zweden en Norwegen. In Frankrijk werden in januari 63 procent minder Tesla’s verkocht dan een maand eerder, dit terwijl er geen noemenswaardige terugloop was in de verkoop van andere elektrische of fossiel aangedreven auto’s te zien was. In Zweden en Noorwegen kelderden de verkopen met respectievelijk 44 en 38 procent. In beide Scandinavische landen steeg de verkoop van andere automodellen juist. In Zweden is dankzij Musk de naam van Tesla ernstig aangetast. Uit een peiling blijkt dat het aantal Zweden dat positief denkt over Tesla is gezakt van 19 naar 11 procent sinds de inauguratie van Trump. Het aantal mensen dat ronduit negatief denkt over Tesla steeg van 47 naar 63 procent.

In Zweden was de verhouding met Tesla-eigenaar Musk toch al tot het vriespunt gezakt. Dat gebeurde eind 2023 toen Musk medewerkers van Tesla in Zweden verbood toe te treden tot een vakbond. Dat leidde tot massale stakingen die bijna een jaar duurden, waarbij ook werknemers die niet voor Tesla werkten zich solidair verklaarden. Zo kwam de vuilnisdienst geen vuil meer ophalen en werd soms de kentekenregistratie van Tesla’s geweigerd. Ook in buurlanden Denemarken, Finland en Noorwegen sloten arbeiders zich bij de Zweedse stakingen aan.

Ook in Nederland is de verkoop van de Swasticar zoals de Tesla inmiddels ook wel genoemd wordt teruggelopen. Volgens branchevereniging BOVAG zijn er in januari ongeveer 900 nieuwe elektrische auto's van het merk verkocht, tegenover bijna 6000 een maand eerder. Dat meldt RTL Nieuws. Hoewel niet direct te zeggen is dat dit een direct gevolg van het gedrag van Elon Musk zelf is, ligt dit wel voor de hand aangezien de verkoop van andere elektrische auto’s in die periode nagenoeg gelijk bleef.

Dit weekend werd in Den Haag nog een Tesla-showroom beklad. Op de gevel werden teksten geschreven als Nee tegen nazi's en Fuck off fascist. Een maand eerder nam actiegroep Led By Donkeys al de Tesla Gigafabriek in Berlijn op de korrel door levensgroot op de gevel de nazigroet van Musk te projecteren, met daarboven de woorden Heil Tesla. Ook werd er een video op de muur geprojecteerd waarop Musks innige banden met de rechtsextremistische partij Alternative für Deutschland te zien waren.

Duitsland is niet het enige Europese land waar Musk zich actief met de extreemrechtse politiek bemoeit. Dat doet hij ook in Groot-Brittannië waar hij zich heeft geschaard achter de Reform partij van Brexit-aanjager Nigel Farage. Uit een onlangs gehouden peiling YouGov blijkt dat veel Britten en Duitsers negatief tegenover Musk staan en willen dat de geboren Zuid-Afrikaan met zijn tengels van hun democratieën afblijft.