Elon Musk brengt Hitlergroet tijdens Trump-feest

Tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van de inauguratie van Donald Trumo in de Capital One Arena in Washington DC heeft Elon Musk verscheidene malen de Hitlergroet gebracht. Op beelden, die onder meer worden gedeeld via Bluesky, is te zien hoe de belangrijkste adviseur van Trump zijn rechterarm uitstrekt, zich vervolgens omdraait en nogmaals de nazigroet doet terwijl het publiek hem toejuicht.