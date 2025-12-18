Mona Keijzer bbblokkeert instellen bufferzone voor demonstranten rond abortusklinieken Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 409 keer bekeken Bewaren

De BBB heeft een hekel aan bufferzones. BBB-minister Femke Wiersma wil de bufferstroken die slootjes en kanalen moeten beschermen tegen gif en mest het liefst zo klein mogelijk maken. Haar BBB-collega Mona Keijzer wil zelfs helemaal geen bufferzones rondom abortusklinieken. Dergelijke zones zijn nodig om vrouwen te beschermen tegen opdringerige godsdienstwaanzinnigen die bij de klinieken protesteren.

RTL Nieuws meldt dat Keijzer een voorstel van de ministers Rijkaart (Binnenlandse Zaken, BBB) en Van Oosten (Justitie en Veiligheid, VVD) tegenhoudt om bufferzones in te stellen waar binnen niet gedemonstreerd mag worden.

“Op die manier wilden zij bezoekers aan een abortuskliniek beschermen tegen opdringerige demonstranten. "Vrouwen moeten gegarandeerd een rustige doorgang naar aan abortuskliniek kunnen hebben", schrijven beide bewindspersonen in de nog niet gepubliceerde brief die is ingezien door RTL Nieuws.”

Gemeenten worstelen al jaren met de (soms uit het buitenland afkomstige) demonstranten bij abortusklinieken. Recent oordeelde de Raad van State dat burgemeesters dergelijke demonstraties direct voor de ingang mogen verbieden.

Tegelijkertijd hebben anti-abortusfundamentalisten nu wel het recht om in de buurt van een kliniek actie te voeren. Demonstreren is een grondrecht, en protesten moeten in principe kunnen plaatsvinden binnen het zicht- en hoorbereik (‘sight and sound’) van hetgene waartegen actie wordt gevoerd.

De acties kunnen ronduit intimiderend zijn voor mensen die een abortus willen, aldus de Raad van State. “Deze mensen bevinden zich in een kwetsbare positie waardoor de aanwezigheid van demonstranten hen eerder, sterker en persoonlijker zal raken en daardoor voor hen veel indringender zal zijn dan in de meeste andere gevallen.”

Keijzer betwijfelt of demonstraties rond abortusklinieken daadwerkelijk een probleem zijn, bericht RTL Nieuws.