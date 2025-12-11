Knallende ruzie in kabinet: bbbizarre mestplannen Femke Wiersma (BBB) gingen zelfs minister Robert Tieman (BBB) te ver Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 1227 keer bekeken Bewaren

Zelfs een paar maanden op de winkel passen is te veel gevraagd voor de BBB. De Big Agro-partij heeft volgens de NOS een “knallende ruzie” in het kabinet veroorzaakt. De aanleiding: de knotsgekke mestplannen van minister Femke Wiersma. Ambtenaren hebben grote zorgen over Wiersma’s voorstellen om boeren meer mest en bestrijdingsmiddelen te laten uitrijden in de buurt van sloten en water. Die plannen zullen leiden tot een verdere verslechtering van de natuur en de waterkwaliteit.

Wiersma is daar niet van onder de indruk. Ze lijkt zich te hebben voorgenomen om in haar laatste maanden als bewindsvrouw de mestcrisis zoveel mogelijk te verergeren. Dat komt haar regelmatig op kritiek te staan, onder meer van de Raad van State en andere experts met meer dan twee hersencellen. Maar Wiersma heeft zich nog nooit laten overtuigen door mensen met meer kennis van zaken dan zij. Ook haar partijgenoot, minister Robert Tieman, heeft dat nu gemerkt. De NOS bericht:

“Bronnen meldden aan de NOS dat Tieman, die in het verleden als bestuurder bij het waterschap van Delfland werkte, wekenlang tevergeefs heeft geprobeerd om de plannen van Wiersma aan te passen. Zijn ambtenaren hadden er grote zorgen over. Tieman probeerde dit bij zijn collega Wiersma meerdere keren aan te kaarten, maar kreeg te horen: "De inhoud is een gepasseerd station, een politiek besluit".”

De BBB heeft grote druk uitgeoefend op Tieman. Hij moest zijn kritiek inslikken. Zo dreigde de partij de bewindsman onder meer zijn portefeuille te ontnemen – een ongekende stap. Uiteindelijk ging Tieman overstag. Maar Tiemans staatssecretaris, de VVD’er Thierry Aartsen, ziet de krankzinnige plannen van Wiersma nog altijd niet zitten.