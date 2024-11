Misdaad loont: Trump wint verkiezingen

Donald Trump, die eerder dit jaar schuldig werd bevonden aan 34 strafbare feiten , heeft de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen. Om half negen Nederlandse tijd eiste de Republikein de overwinning op in een toespraak voor zijn aanhangers in Florida. Volgens Amerikaanse media heeft de fascistische leider onder meer gewonnen in de belangrijke swing states Georgia, North Carolina en Pennsylvania.

Bij de verkiezingen voor de Senaat hebben de Republikeinen het goed gedaan: de Grand Old Party herovert de meerderheid. Dat betekent dat Trump zonder problemen nieuwe ultraconservatieve rechters kan voordragen voor het Hooggerechtshof. In 2022 schafte het Hooggerechtshof, waarin al drie door Trump benoemde rechters zitten, het federale recht op abortus af .

Mogelijk halen de Republikeinen ook weer de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Daarmee zou de weg worden vrijgemaakt voor het onbelemmerd uitvoeren van de krankzinnige agenda van Trump en zijn trawanten. Bondgenoten van Trump presenteerden eerder al uitgewerkte plannen om de Amerikaanse rechtsstaat verregaand te ondermijnen – net zoals Viktor Orbán dat heeft gedaan in Hongarije.

De Amerikaanse verkiezingsuitslag kan grote gevolgen hebben voor de oorlog in Oekraïne. Trump is al sinds jaar en dag onder de indruk van oorlogsmisdadiger Vladimir Poetin, en de kans is groot dat hij de Amerikaanse steun aan Oekraïne afbouwt of volledig staakt. Tijdens de verkiezingscampagne zei hij al dat hij nog voor zijn inauguratie “vrede” wil in Oekraïne.