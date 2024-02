VVD liet kabinet vallen vanwege ‘probleem’ dat bij nadere bestudering niet blijkt te bestaan

17 feb. 2024 - 14:25

Dat roepen diverse mensen al heel lang hier (dat iets breder getrokken instroom van asielzoekers geen serieus probleem is). Ik ben dus heel blij met zo'n bericht. Helaas, niets houdt politici tegen om onzin te roepen. Bij de volgende verkiezingen zijn we het allemaal weer vergeten, en wordt weer die plaat afgedraaid dat asielzoekers onze huizen zouden inpikken, etc, etc. De VVD moet t.b.v. de "instroom" van kiezers toch wat roepen om de indruk te wekken dat ze wat aan die andere "instroom" doen. Aan de totale instroom gaan ze niets doen, want dan zoeken bedrijven als ASML heel snel de media op. De VVD heeft door het laten klappen van het kabinet op migratie wellicht gehoopt beter uit de verkiezingen te komen. We weten inmiddels hoe dat heeft uigepakt v.w.b. "instroom" van kiezers naar de VVD. De "instroom" was zelfs negatief, hoe goed wil je het hebben!