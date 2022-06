Minister Staghouwer kan niet op bezoek bij boer omdat boer door collega’s wordt geïntimideerd

15 jun. 2022 - 11:15

Er zijn wat vragen die hierbij opdoemen. Wijkt de politiek voor de knokploegen? Laten we dit land regeren door knuppels of door democratisch gekozen volksvertegenwoordigers? Grijpen de wetshandhavers in? Er is hier toch sprake van bedreiging. Waarom wakkeren de VVD en CDA de onrust aan, door hun twijfelachtige houding? Om een oude leuze te hanteren: nu doorpakken. Anders moeten we dit kabinet maar tijdelijk vervangen door een zakenkabinet, zonder politieke belangen, die de juiste maatregelen durft door te voeren, gerechtelijke bevelen opvolgt en knokploegen niet hun gang laat gaan. De VVD en CDA leveren een wanprestatie door hun oren te laten hangen naar extremisten. Voor het overige ben ik van mening dat de slechte werking van deze website niet uit de aandacht mag verdwijnen.