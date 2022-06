Geradicaliseerde boeren rijden ambtenaren klem, hebben adressen alle Kamerleden

15 jun. 2022 - 9:40

Vervolg Ook zal het uitkopen veel duurder uitvallen door allerlei ondersteunende en toezichthoudende bureaus. Waar hebben we dat ook gezien? Bij de gaswinning schade, waar de kosten verviervoudigd zijn dan de werkelijke schade. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal door het huidige narratief dat ze de schuldigen zijn, in combinatie met de komende recessie, de pot met geld te weinig zijn en zijn de boeren, net als de Groningers en de slachtoffers van het Toeslagschandaal de pineut. Dat is ook gebeurt met de Qkoorts slachtoffers en de Chroom 6 slachtoffers. Beschuldig ze van radicalisme, fascistisch gedrag, extreem rechts enz enz enz, Dan is er geen discussie meer mogelijk, dan zijn ze gewoon het haasje (no pun intended). De taal wordt steeds grover en de beschuldigingen ook, de tunnelvisie heeft weer toegeslagen en er is nog maar 1 narratief mogelijk en de MSM doen gaarne mee met de stemmingmakerij. Het is een voorspelbaar gedrag van een autocratische overheid en haar volgelingen, met de oogkleppen op de schuld neerleggen bij de groep die geen tot weinig invloed heeft op de uitslag van de verkiezingen, gezien de laatste 40 jaar is dat de normale manier om slecht beleid over de burgers uit te strooien. De burgers die niet getroffen worden door de hardvochtige overheid zijn opgelucht en blij dat niet zij de pineut zijn. Die blijven achter het autocratische regime staan, zo lang zij zelf niet getroffen worden, terwijl de groep slachtoffers steeds groter wordt.

