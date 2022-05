Met volgende coronagolf in aantocht besluit minister nieuwe vaccinatieronde uit te stellen

Het RIVM erkent dat de boosters extra bescherming bieden tegen ziekte door het coronavirus, maar vindt het tegelijkertijd niet nodig om in de huidige “coronaluwe” periode door te gaan met prikken. Het zou volgens het instituut logischer zijn om met een nieuwe ronde van start te gaan ‘kort voor een verwachte toename van de infectiedruk’, zo blijkt uit berichtgeving van de Telegraaf . Dat zou dan in de herfst zijn, wanneer de kans op een nieuwe coronagolf weer toeneemt.

Dinsdag liet de Europese ziektedienst ECDC weten dat die golf zich mogelijk al eerder aandient. In Zuid-Afrika hebben Omikron-varianten BA.4 en BA.5 de afgelopen weken al voor een opleving van het virus gezorgd, de ECDC verwacht dat dit de komende weken of maanden ook in Europa zal gebeuren. De varianten worden door de ECDC als 'zorgelijk' beschouwd. Eerder deze week bleek dat het kabinet ondanks twee jaar ervaring met Covid-19, geen concrete plannen heeft om een nieuwe coronagolf het hoofd te bieden.