Zorgen over nieuwe golf coronabesmettingen die mogelijk al in de zomer losbarst

Nadat BA.4 en BA.5 in de afgelopen weken al een vijfde golf van besmettingen in Zuid-Afrika veroorzaakten, wordt die nu ook in Europa verwacht. In Portugal rapporteerde het nationale gezondheidsinstituut dat op 8 mei reeds 37 procent van de coronabesmettingen in dat land veroorzaakt worden door BA.5. Op basis van de groeisnelheid verwachten de Portugezen dat BA.5 daar volgende week (22 mei) al dominant zal zijn. Het concurrentievoordeel van BA.5 ten opzicht van BA.2 berekenden ze op 13 procent per dag. (...) In Amsterdam, waar het Argos Consortium een onafhankelijke steekproef doet onder positief geteste personen, betrof op 12 mei 8 procent van de onderzochte monsters de subvariant BA.5 (13 van de 181). De verspreiding van nieuwe virusvarianten loopt in grote steden als Amsterdam vaak voor op de landelijke trend.