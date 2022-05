Lakse coronahouding kabinet brengt nieuwe lockdown dichterbij

Nederland is zo slecht voorbereid op een nieuwe coronagolf in het najaar, dat een nieuwe lockdown dreigt. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs ziekenhuisdirecteuren, virologen en wetenschappers. Het kabinet heeft geen concrete aanpak klaarliggen voor het geval zo’n nieuwe golf aantreedt en een fatsoenlijk plan uitwerken duurt te lang. Door het uitblijven van investeringen, staat de zorg al bij een milde variant op omvallen.

Volgens de experts betekent dat gebrek aan plannen niet alleen dat het najaar een terugkeer kan betekenen van de beschermende maatregelen zoals mondkapjes en het verplicht afstand houden, maar ook dat Nederland wederom op slot moet. ‘Iedereen lijkt wel in slaap gevallen, het is een beetje de kop in het zand steken’, aldus ziekenhuisdirecteur David Jongen.

Uit de inventarisatie blijkt dat het personeelstekort in de zorg het grootste probleem vormt. Al voor de pandemie kampte de sector met een tekort aan menskracht, maar de verhoogde werkdruk en tegelijkertijd slechte beloning tijdens de pandemie zorgden ervoor dat veel verpleegkundigen zijn gestopt. Daarnaast is het ziekteverzuim onder verplegend personeel nog altijd twee keer zo hoog als voor de coronacrisis.

"Juist op het gebied van het personeelstekort lijkt het ministerie van Volksgezondheid het bijltje er al bij voorbaat bij neergegooid te hebben. In de 'Beleidsagenda pandemische paraatheid' van 14 april staat: "Gelet op de tekorten in zowel de zorg als in andere sectoren, is het niet realistisch om het aantal zorgmedewerkers verder te laten toenemen in de komende jaren.""