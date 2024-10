Met minder dan twee weken tot de Amerikaanse verkiezingen dringt de vraag zich op: is dit echt?

Het zijn onrustbarende tijden. Donald Trump, die sinds mei van dit jaar een veroordeelde crimineel is, sprak tijdens een campagnebijeenkomst over het geslachtsdeel van een overleden golfer. Trump, die zijn aanhangers in januari 2021 aanzette tot het plegen van een staatsgreep, zegt dat hij het leger wil inzetten tegen zijn politieke tegenstanders. Als zijn medestanders met die uitspraken worden geconfronteerd, ontkennen ze domweg dat hij zoiets heeft gezegd. Jon Stewart van The Daily Show vraagt zich af of hij niet droomt.