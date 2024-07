Mensenrechtensituatie Westelijke Jordaanoever fors verslechterd, Israëliërs doden tientallen kinderen

De mensenrechtensituatie op de Westelijke Jordaanoever is de eerste helft van dit jaar flink verslechterd. Dat meldt de Noorse Vluchtelingenraad (NRC). Sinds de oorlog in Gaza kunnen Israëlische troepen en kolonisten vrijwel ongecontroleerd hun gang gaan in de illegaal bezette gebieden. Daarbij zijn bij het oplaaiende geweld honderden Palestijnen hebben gedood.

De NRC telde tussen begin januari en eind juni 228 Palestijnse doden op de illegaal bezette Westoever, onder wie 51 kinderen. Dat is een stijging van 65 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Met een groot deel van de Israëlische troepenmacht gestationeerd in en rond Gaza, heeft de extreemrechtse minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir kolonisten uitgerust met zware wapens en hen carte blanche in het gebied gegeven. Dat heeft geleid tot tal van moordpartijen op Palestijnen. Inmiddels heeft Israël ook nieuwe delen van de Westelijke Jordaanoever geannexeerd, in strijd met internationale wetgeving.