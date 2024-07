De nieuwe adviesopinie van het Internationaal Gerechtshof is cruciaal

De VN wil met deze twee vragen in essentie weten of de bezetting door Israël illegaal is, of Israël zich schuldig maakt aan apartheid, wat Israël moet doen en of andere landen verplicht zijn Israël te dwingen het volkenrecht te respecteren.

Waarom is deze uitspraak zo belangrijk? Ten eerste kan het hof meer zeggen dan wat in de vragen is gesteld. In 2004 vroeg de VN een adviesopinie over de juridische gevolgen van de Israëlische muur en het hof nam de vrijheid om veel extra te zeggen over de bezetting. Het hof verklaarde dat behalve de muur ook de nederzettingen illegaal zijn, dat de Palestijnen recht op zelfbeschikking hebben en dat de muur, met de bijbehorende militaire administratie, veel mensenrechten schendt. Het hof deed vier belangrijke uitspraken: