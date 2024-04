Extreemrechtse Israëlische kolonisten laten onbestraft spoor van dood en verderf achter onder Palestijnen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 244 keer bekeken • bewaren

Met de ogen van de wereld gericht op Gaza, maken Israëlische kolonisten misbruik van de situatie door op moord- en plundertochten te gaan op de Westelijke Jordaanoever. Maandelijks worden 42 Palestijnen vermoord door kolonisten, die zich veelal gesteund zien door het Israëlische leger. Ongestraft, want Israël trekt zich niets aan van het lot van de Palestijnen en laat de moordzuchtige kolonisten hun gang gaan.

Sinds januari vorig jaar zijn er al meer dan 650 Palestijnen vermoord op de Westelijke Jordaanoever, maar de afgelopen twee weken is er een nog hevigere geweldsgolf te zien dan daarvoor. Die begon met de verdwijning van een 14-jarige Israëlische kolonist genaamd Benjamin Achimeir. De jongen werd uiteindelijk dood teruggevonden, volgens Israël het slachtoffer van een moord door Palestijnen. De kolonisten namen daarop het heft in eigen handen en trokken zwaarbewapend door omliggende Palestijnse dorpen en schoten mensen dood en staken auto’s en huizen in brand. Op videobeelden is te zien hoe Israëlische militairen erbij staan en toekijken, maar geen vinger uitsteken.

De reactie van de Israëlische autoriteiten is veelzeggend. Premier Benjamin Netanyahu kondigde aan de moordenaars van Achimeir op te sporen en te straffen, maar repte met geen woord over het spoor van dood en verderf achtergelaten door de kolonisten. De extreemrechtse minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir juicht het geweld van de kolonisten juist toe. Het was onder zijn verantwoordelijkheid dat het Israëlische leger de kolonisten voorzag van militaire wapens terwijl het leger zelf zijn aandacht vestigde op Gaza.