Max Verstappen vliegt telkens maar 25 kilometer met privéjet, Greenpeace wil verbod

Het vliegtuig van wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen vliegt regelmatig op en neer tussen Cannes en Nice: een afstand van slechts 25 kilometer. Dat blijkt uit onderzoek van CE Delft in opdracht van Greenpeace.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het gebruik van privéjets schrikbarend toeneemt. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er al meer privévluchten van en naar Schiphol en Rotterdam The Hague Airport geweest dan in heel 2019.