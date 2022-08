Onbelaste privéjet stoot per vlucht evenveel CO2 uit als Jan met de pet in een jaar

3 aug. 2022 - 12:43

Even voor de duidelijkheid: voor de uitstoot van CO2 (en stikstof en...) maakt het helemaal niks uit of een vliegtuig fiscaal belast wordt. Ook of het vliegtuig bezit is van een individu of bijvoorbeeld een vliegtuigmaatschappij is niet relevant in dit kader. Je kunt stellen, dat dit niks uitmaakt voor de boodschap, maar dat is dubieus. Wellicht denkt "Jan met de Pet" nu, dat-ie lekker met het vliegtuig naar Marokko of Ibiza kan - want de superrijken doen dat ook. Kijk eens naar dit bericht en schrik van de uitstoot van een vliegtuig, elk vliegtuig - ook dat vliegtuig dat wel fiscaal wordt belast en waar jij een kaartje voor kunt kopen: https://www.nu.nl/weekend/5427539/zo-slecht-vliegen-jouw-eigen-co2-uitstoot.html