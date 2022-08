Franse Groenen: verbied privéjets

De Franse groene parlementariër Julien Bayou pleit ervoor om privéjets te verbieden . In een interview met Libération prijst hij een verbod aan als “een maatregel die de minste mensen bestraft en een grote klimaatimpact heeft”. Het parlementslid hoopt deze herfst samen met andere partijen een wetsvoorstel in te dienen om de privéjets aan de grond te houden.

De uitstoot per persoon is bij privéjets nog vele malen hoger dan bij gewone vliegtuigen. Daarmee is het gebruik van privévliegtuigen een symbool geworden voor de desinteresse die de rijken tentoonspreiden ten aanzien van de klimaatcrisis.