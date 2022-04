Macron blijft Le Pen voor in eerste ronde presidentsverkiezingen

Emmanuel Macron heeft in de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen de meeste stemmen gekregen. Volgens een exit poll van Ipsos komt hij uit op 28,1 procent van de stemmen, terwijl de extreemrechtse Marine Le Pen goed is voor 23,3 procent. Le Pen wordt op de voet gevolgd door de linkse Jean-Luc Mélenchon (20,1 procent). De andere kandidaten komen niet boven de 8 procent uit.

De twee kandidaten met de meeste stemmen gaan door naar de volgende ronde die twee weken later plaatsvindt. Op basis van de exit poll zouden dat Macron en Le Pen zijn, net als bij de vorige verkiezingen in 2017. Destijds won Macron met gemak. De verwachting is dat het dit keer een nek-aan-nekrace kan worden.