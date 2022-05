In Frankrijk groeit de vrees voor een overwinning van Le Pen

Sonic2

6 apr. 2022 - 12:36

@ Kuifje3 Aha. Het Sonicje is er weer. Het is andersom. Vanuit uw perspectief is alles extreem links. Als ik DDS en Geenstijl lees is zelfs VVD extreemlinks. En D66 is ook heel links. En Woke. Hahaha. Het was een hele goede grap geweest als het geen realiteit is. Het heeft niets met verdeeldheid op "rechts" te maken. Het heeft er mee te maken dat "rechts" helemaal nergens werkt. Alles mislukt. Le Pen zal net als Zemmour een waardeloos en slechte president zijn. Als ze het ooit worden. Als ze het niet worden dan worden ze zoals gebruikelijk weg gestemd. Zoals ieder verstandig mens zou doen. Uw "rechts" werkt niet. Het werkt in Nederland niet. Of het nu die partij is van kneus Wilders of het is complot malloot Baudet. Het werkt nergens. Ook JA21 en BBB( mark mine words) gaan mislukken. Net als ze overal echt mislukken. Echt een hele duidelijk trend zie je. Maar dat betekent dat u al die jaren hier fout zit. Dat ik de realist ben. Ach over 10 jaar slaat u dezelfde taal uit als mij hier. 100% van overtuigd. Ik sta het u toe dat u het mag wijten aan de "vorm". Als dat het gezichtverlies voor u beperkt. Het is prima. Uw "rechts" werkt niet. En daarom zijn als uw betogen ook volslagen nietszeggend. Uw hele visie op links. Het werkt niet. Het zal nooit werken. Uw held Wilders zal blijven brallen langs de zijlijn. Er is een rode draad van Boer Koekoek naar Marine Le Pen. De gemene deler is: Het werkt allebei niet en het is "rechts". U komt er in 2050 wel achter.